Санкционный список без Лукашенко стоит лишь улыбки – Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал членов Евросоюза и другие страны мира ввести санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Науседа сказал, что санкционный список Литвы против причастных к силовому разгону мирных протестов в Беларуси не окончательный и возможно его расширение Фото: ЕРА

Государства Балтии показали хороший пример, введя не только национальный список санкций против виновных в разгонах мирных демонстраций в Беларуси, но и включив в него президента страны Александра Лукашенко. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью BNS.

По его мнению, список без Лукашенко "стоит лишь улыбки", потому что люди, включенные в этот список, не являются самостоятельными исполнителями и от них во внутренней жизни Беларуси зависит немного.

Науседа призвал членов Евросоюза и другие страны мира ввести санкции так же и в отношении Лукашенко.

Изначально в санкционном списке Литвы было 30 фамилий, однако Науседа подчеркнул, что он не окончательный и возможно его расширение.

Литовский президент отметил, что при расширении национальных санкций Литва будет согласовывать свою позицию с Латвией и Эстонией, а также Польшей.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.