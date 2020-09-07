Евросоюз занес в санкционный список 31 белорусского чиновника, но не Лукашенко – СМИ

Несколько дипломатов стран Евросоюза сказали, что решение по введению санкций против чиновников Беларуси официально примут 21 сентября, на следующий день они вступят в силу. В санкционном списке не будет президента страны Александра Лукашенко, сообщило агентство Reuters.

Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 белорусского чиновника. Об этом сообщило агентство Reuters 7 сентября со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

Дипломаты рассказали, что решение по введению санкций официально примут 21 сентября, а на следующий день (22 сентября) они вступят в силу.

Изначально санкции согласовали для 14 лиц, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. В итоге ЕС достиг соглашения еще по 17 лицам, сообщило агентство.

По данным Reuters, это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии. В их числе – глава МВД Беларуси Юрий Караев и один из его заместителей, некоторые другие министры, представители Центризбиркома, спецслужб и судебных органов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в санкционный список ЕС не вошел, потому что Германия хочет больше времени для диалога и "оставить открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе", пишет агентство.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявлял 7 сентября о введении санкций против чиновников Беларуси 21 сентября. Он раскритиковал санкции стран Балтии против Беларуси, назвав их неэффективными. По его данным, в первый санкционный список внесут 20 человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.