В академии наук Беларуси на встречу с Лукашенко допустили только проверенных ученых – СМИ

Перед визитом президента Беларуси в Национальную академию наук с ее сотрудниками провели работу, к общению с главой государства допустили людей из проверенного пула. Об этом сообщила белорусская служба "Радио Свобода".

11 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко выступил в Национальной академии наук, отбор кандидатов на эту встречу был тяжелым, потому что месяц назад многие ученые присоединились к акциям протеста и требовали отставки главы государства. Об этом сообщило "Радыё Свабода".

Участников встречи с Лукашенко тщательно отфильтровывали, отмечает радио.

"Накануне визита особо опасных бунтарей срочно отправили на двухдневные задания. К телу допускались только люди из проверенного пула. Меры безопасности, конечно, максимальные. Под каждым столбом – тихарь, автозак с флагом во дворе, автобусы без номеров. Собирались даже закрыть институтские корпуса, чтобы сотрудники не выходили на улицу", – рассказал один из ученых.

Лукашенко на встрече заявил, что "в среде молодежи есть те, кто пребывает в невежестве по поводу недавнего прошлого", сообщила пресс-служба президента Беларуси.

"Да, они не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее", – отметил Лукашенко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.