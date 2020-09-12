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Гордон: Лукашенко больше не будет лидером в Беларуси, я точно знаю

Отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко "бесповоротно испорчены". Такое мнение высказал основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон.

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Гордон: То, что Лукашенко больше не будет лидером в Беларуси, я точно знаю. Лукашенко все!
Гордон: То, что Лукашенко больше не будет лидером в Беларуси, я точно знаю. Лукашенко – все!
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин надеется заменить президента Беларуси Александра Лукашенко лояльным политиком. Такое мнение высказал основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 11 сентября в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина".

"[Президент России Владимир] Путин ненавидит Лукашенко, и Лукашенко ненавидит Путина. Отношения давно бесповоротно испорчены. Кроме того, есть здесь личная обида, даже ненависть, потому то Путин собирался снова стать президентом... Конституция России не позволяла это сделать, поэтому ему необходим был союз Россия – Беларусь, чтобы он стал президентом от союза. Но Лукашенко понимает, что лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе", – отметил Гордон.

По его словам, "Путин понимает: если Лукашенко уйдет в результате массовых народных протестов, это будет ужасный сигнал для населения России".

"Там и так то Екатеринбург, то Хабаровск. Люди недовольны Путиным, выросло молодое поколение россиян, люди хотят жить в свободной стране без путинизма. Поэтому Путин понимает, что если Лукашенко уйдет вследствие митингов, россияне скажут: "О, белорусы скинули, так и мы можем!" Главное заключается в том, что Путину нужно сейчас заменить Лукашенко на своих людей. Он это и делает. Теперь – непопулярная точка зрения, на которой я настаиваю: я совершенно убежден, что так же, как и среди лидеров украинского Майдана, так и среди лидеров белорусских протестов большинство составляют агенты влияния и креатуры России", – считает Гордон.

Он предположил, что Москва может "создавать легенду" для белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, чтобы впоследствии она заменила Лукашенко.

"Россияне сейчас создают легенду Колесниковой, чтобы именно она стала официальным, легитимным – пострадавшим! – лидером протестов и заменить ею Лукашенко. Это мое личное мнение, я на нем не настаиваю", – сказал Гордон.

При этом он подчеркнул, что сочувствует народу Беларуси.

"Я хочу, чтобы белорусы скинули это ярмо побыстрее и влились в семью европейских народов, потому что белорусы – это окраса великої європейської нації. Но есть и второй момент: я хочу, чтобы на границе Украины и Беларуси стояли не русские войска, а белорусские пограничники. Для меня это самое главное. То, что Лукашенко больше не будет лидером в Беларуси, я точно знаю. Лукашенко – все! Но мне очень важно, чтобы Беларусь возглавил человек, который на границу моей страны приведет не российские войска, а белорусских пограничников", – заключил журналист.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

9 сентября стало известно, что Колесникову арестовали, она находится в минском СИЗО №1. Ее подозревают в попытке захвата власти.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, Свобода слова Савика Шустера, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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