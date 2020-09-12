Глава ЦИК Беларуси не знает даты инаугурации Лукашенко

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что инаугурация должна быть назначена в двухмесячный срок после проведения голосования. По официальным данным, победу в выборах одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко должна состояться до 9 октября, точной даты глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина не знает. Об этом 11 сообщил сайт Naviny.by со ссылкой на агентство "БелаПан".

Ермошина отметила, что председатель ЦИК проводит церемонию инаугурации как приглашенное лицо, но подготовкой занимается администрация президента.

Инаугурация должна быть назначена в двухмесячный срок после проведения выборов, которые состоялись 9 августа.

"Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей конституционного, Верховного и высшего хозяйственного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента", – сказано на сайте главы государства.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя "открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе".

Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии.