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Лукашенко признал, что держать войска на западе Беларуси "недешево"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с силовиками сказал о бесполезности размещения вооруженных сил страны на границе с Польшей и Литвой на долгое время, если в этом нет необходимости.

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Лукашенко собрал на совещание силовиков
Лукашенко собрал на совещание силовиков
Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил отвести войска от западной границы страны, если войска НАТО в Польше и Литве закончили учения. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте президента Беларуси 12 сентября по итогам совещания с силовым блоком Совета безопасности.

"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", – сказал Лукашенко.

Президент потребовал от силовиков предложений, если в этом регионе еще идут учения войск НАТО.

"Если там происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве", – добавил Лукашенко.

Лукашенко приводил подразделения армии Беларуси на западных границах в полную боевую готовность 18 августа. 15 августа он поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны.

22 августа Лукашенко заявил, что в Беларуси используют сценарий "цветных революций". По его словам, к границам страны уже выдвинулись войска НАТО.

"Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае к НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест", – заявил президент Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа в ответ на заявление Лукашенко отметил, что белорусский лидер таким образом пытается отвлечь внимание от внутренних проблем своей страны.

Лукашенко также заявлял, что соседние страны наращивают военную мощь. В НАТО эти обвинения отвергли.

С 17-го по 20 августа в Беларуси у границы с Литвой проводились военные учения.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сегодня отметил переброску в 15 километрах от государственной границы 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США.

Теги: НАТО, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, Литва, Гродно, военные учения, силовики, Витебск
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