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Американские войска перекинут в Литву. На границе с Беларусью они проведут учения

Американские войска проведут двухмесячные учения на границе с Беларусью. В Литве уверяют, что учения носят оборонительный характер, пишет агентство Reuters.

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На границу с Беларусью перекинут 500 американских военных
На границу с Беларусью перекинут 500 американских военных
Фото: EPA

Американские войска перекинут в Литву в пятницу, 4 сентября. Они будут находиться два месяца вместе с литовскими и другими союзниками на учениях на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде (район Швенченис, возле границы с Беларусью), сообщили в министерстве обороны Литвы. 

По информации ведомства, в Литву доставят 500 американских военнослужащих и 40 транспортных средств, в том числе танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.

"Соединенные Штаты – стратегический оборонный партнер Литвы и один из главных союзников, обеспечивающих безопасность всего Балтийского региона. Ротация войск США в Литве – фактор сдерживания, имеющий особое значение, способствующий усилиям НАТО в Балтийском регионе", – сказал министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Военнослужащие США прибудут в Литву в рамках учений Atlantic Resolve в восточной части Североатлантического альянса. Военную технику будут доставлять по железной дороге "Пабраде – Пабярже", которую построили весной этого года специально для перевозки военной техники НАТО.

"Это подтверждение обязательств по коллективной обороне перед союзниками по НАТО после агрессивных действий России в Украине", – сказано в сообщении.

С весны 2014 года военнослужащие армии США проходят ротацию и обучение в странах Балтии и Восточной Европы. Учения войск США в Литве заранее запланированы и не связаны с какими-либо событиями в регионе, уточнили в министерстве.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: США, Беларусь, Польша, Литва, военные, танки, военные учения
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