Беларусь заявила о переброске к своим границам танкового батальона США

США перебросили 2-й танковый батальон 69-го танкового полка в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость", заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сегодня после совещания у главы государства Александра Лукашенко рассказал о ситуации вдоль западных границ страны. В комментарии государственному агентству БЕЛТА 12 сентября он рассказал о переброске танкового батальона США.

"Мы на сегодняшний день видим, что в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" движение войск НАТО происходит на сопредельной территории", – заявил Хренин.

В частности, министр отметил переброску в 15 километрах от государственной границы 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США.

По его словам, такая же переброска была весной текущего года.

"Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley", – отметил Хренин.

Министр отметил усиленные полеты авиации вдоль белорусской границы и ведение разведки на территории Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко приводил подразделения армии Беларуси на западных границах в полную боевую готовность 18 августа. 15 августа он поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны.