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Беларусь заявила о переброске к своим границам танкового батальона США

США перебросили 2-й танковый батальон 69-го танкового полка в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость", заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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Минобороны Беларуси: США перебросили к нашим границам танковый батальон
Минобороны Беларуси: США перебросили к нашим границам танковый батальон
Фото: ЕРА (архив)

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сегодня после совещания у главы государства Александра Лукашенко рассказал о ситуации вдоль западных границ страны. В комментарии государственному агентству БЕЛТА 12 сентября он рассказал о переброске танкового батальона США.

"Мы на сегодняшний день видим, что в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" движение войск НАТО происходит на сопредельной территории", – заявил Хренин.

В частности, министр отметил переброску в 15 километрах от государственной границы 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США.

По его словам, такая же переброска была весной текущего года.

"Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley", – отметил Хренин.

Министр отметил усиленные полеты авиации вдоль белорусской границы и ведение разведки на территории Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко приводил подразделения армии Беларуси на западных границах в полную боевую готовность 18 августа. 15 августа он поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны.

Лукашенко также заявлял, что соседние страны наращивают военную мощь.

"За окно посмотрите: танки и и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша", – сказал Лукашенко.

В НАТО эти обвинения отвергли.

С 17-го по 20 августа в Беларуси у границы с Литвой проводились военные учения.

В Беларуси с 9 августа после объявления результатов президентских выборов продолжаются протесты. Их участники призывают к отставке Лукашенко, честным перевыборам и привлечению к ответственности силовиков, жестоко избивавших людей.

Теги: США, НАТО, Беларусь, Александр Лукашенко, танки, военные учения, батальон, границы
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