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Белорусские киберпартизаны пригрозили Лукашенко обрушением валюты и блокировкой счетов

В белорусском Telegram-канале "Кибер Партизаны" президенту Александру Лукашенко предлагают выйти с громкоговорителем и извиниться перед белорусским народом. Хакеры пообещали создать проблемы для налоговой и энергетической систем Беларуси, если задержания протестующих продолжатся.

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Силовики жестко задерживают протестующих в Беларуси
Силовики жестко задерживают протестующих в Беларуси
Фото: svaboda.org

Объединение хакеров Беларуси пригрозило президенту страны Александру Лукашенко обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы страны, если продолжатся задержания протестующих. Свое обращение хакеры опубликовали в Telegram-канале "Кибер Партизаны", сопроводив картинкой, намекающей на возможность взлома сайта министерства по налогам и сборам.

"Будет очень больно: сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо? Вы так заботитесь о своем окружении... Без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать", – обратились киберпартизаны к Лукашенко.

Президенту предложили "выйти с громкоговорителем из Дворца независимости и извиниться перед белорусским народом".

Обращение вышло до начала массовых шествий 13 сентября. Хакеры предупредили, что если будет задержан хоть один человек, то Беларусь "забудет, что такое налоги", пока Лукашенко не покинет свой пост.

Сегодня в Минске на Марше героев было задержано по меньшей мере 250 человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, хакеры, валюта, банковская система, задержание, демонстрации, энергосистема, протесты в Беларуси
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