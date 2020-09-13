В Минске задержали около 250 участников акции протеста

По состоянию на 15.00 в Беларуси зафиксировано 17 очагов протестной направленности, сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

В Минске сегодня задержаны около 250 участников протестной акции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

"По состоянию на 15.00 в республике зафиксировано 17 очагов протестной направленности. Общее количество участников не превышает 3 тыс. человек. Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая. В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", – написала она.

По словам Чемодановой, сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и других активных действий со стороны протестующих.

"Граждане и гости нашей страны предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков", – добавила представитель МВД.

Сегодня в Беларуси проходит масштабная протестная акция – Марш героев. Силовики подтянули в Минск военную технику и автозаки. По данным российского "Интерфакса", в центре Минска собрались более 150 тыс. протестующих.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.