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Вероника Цепкало: Если бы Путин занял позицию народа Беларуси, для нас бы он был национальным героем

Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало выразила надежду, что президент РФ Владимир Путин в итоге поддержит народ Беларуси, который требует ухода Александра Лукашенко с поста президента страны.

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Цепкало: Путин человек образованный, интеллигентный, он видит, какое протестное движение сейчас в Беларуси развернулось
Цепкало: Путин – человек образованный, интеллигентный, он видит, какое протестное движение сейчас в Беларуси развернулось
Фото: Валерий Цепкало / Facebook

Белорусская оппозиция ждет, что президент Александр Лукашенко наконец поймет, что у него больше нет поддержки ни внутри страны, ни на международной арене. Об этом в комментарии телеканалу "Настоящее время" заявила оппозиционерка Вероника Цепкало.

Цепкало выразила надежду, что Лукашенко все-таки решит добровольно отдать власть.

По ее словам, оппозиция хочет, чтобы действующий президент остался один, без поддержки чиновников и силовиков.

"Белорусский народ никогда не сдастся, прежде чем мы не достигнем своей цели", – подчеркнула Цепкало.

Она также высказала мнение, что президент РФ Владимир Путин в итоге поддержит народ Беларуси.

"Господин Путин – человек образованный, интеллигентный, он видит, какое протестное движение сейчас в Беларуси развернулось. И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа Беларуси – а это уход Лукашенко от власти, – то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем", – заявила Цепкало.

Журналистка Ирина Ромалийская напомнила Цепкало, что Путин уже встал на сторону Лукашенко, на что та ответила: "Время покажет".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала августа 2020 года, когда в Беларуси начались протесты, Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го15-го16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

Теги: Владимир Путин, Беларусь, оппозиция, Ирина Ромалийская, акции протеста, Вероника Цепкало, протесты в Беларуси
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