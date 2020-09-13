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Белорусские футболисты призвали власти страны прекратить насилие против своего народа. Видео

93 белорусских футболиста записали обращение, в котором осудили насилие силовиков в стране. Видео обнародовал 12 сентября YouTube-канал "Нежно о футболе". "Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда избивают наших людей, друзей и коллег. Мы, футболисты разных команд, но одной страны, руководствуемся только совестью и нетерпимостью ко всему, что происходит вокруг", – говорят спортсмены. Они выразили соболезнования семьям погибших в ходе протестов и высказали слова поддержки всем пострадавшим, "униженным и искалеченным". "Мы призываем прекратить насилие! У нас, как и у всего нашего народа, есть права и свободы, закрепленные в конституции. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Нет другой привилегии, кроме одной – прав человека! Мы за правду, справедливость и свободу!" – говорится в видеообращении.

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К призыву присоединились 93 футболиста
К призыву присоединились 93 футболиста
Скриншот: Нежно о футболе / YouTube

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Протесты в стране не прекращаются.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя "открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе".

Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии.

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Видео: Футболисты против насилия / YouTube
Теги: футбол, Беларусь, призыв, спортсмены, силовики, акции протеста, протесты в Беларуси
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