Белорусскую оппозиционерку Колесникову вывезли из Минска

Представителя объединенной оппозиции Беларуси Марию Колесникову перевезли в СИЗО Жодино, заявил член штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Германчук.

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову вывезли из минского следственного изолятора. Об этом российскому агентству "Интерфакс" сообщил представитель штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Германчук, ссылаясь на информацию адвоката Людмилы Казак.

Колесникову перевезли в СИЗО города Жодино. Причины перевода неизвестны.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову в неизвестном направлении. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября заявили, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

9 сентября стало известно, что Колесникову арестовали, на тот момент она находилась в минском СИЗО №1. Ее подозревают в попытке захвата власти.