Белорусские СМИ узнали, с какими травмами поступали в больницы участники мирных протестов

В распоряжении портала TUT.BY оказался документ, в котором указаны данные более 1100 человек, обратившихся за помощью к медикам с 9-го по 23 августа.



Белорусские журналисты получили информацию о характере травм, полученных участниками августовских акций протеста во время митингов на улицах, в отделениях больниц и Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Об этом сообщил портал TUT.BY 11 сентября.

В документе, который передали журналистам, указаны данные более 1100 человек, которые обращались за медицинской помощью, а также описание полученных ими травм. В ночь на 10 августа, в первый день протестов, в Минске пострадало не менее 100 человек.

"Вот так звучат диагнозы некоторых пострадавших: огнестрельное проникающее ранение живота, эвентрация тонкого кишечника, открытая травма грудной клетки, травматический шок, минно-взрывная травма бедра, черепно-мозговые травмы средней степени тяжести, ушибы мягких тканей головы, оскольчатое ранение шеи, правого предплечья, проникающее оскольчатое ранение передней поверхности шеи, химический ожог конъюнктивы роговицы обоих глаз, множественные огнестрельные раны туловища, правой нижней конечности, рваная рана обеих стоп, рана лица", – отмечает портал.

У трех человек был зафиксирован перелом основания или свода черепа.

По информации TUT.BY, у пострадавших, местом обращения которых указан 1-й переулок Окрестина, 36, где находится Центр изоляции правонарушителей, с 10-го по 15 августа зафиксированы множественные ушибы мягких тканей, грудной клетки, гематомы бедер и ягодичной области, ушибленные раны теменно-височной области, реже – переломы ребер, рук и пальцев, закрытая черепно-мозговая травма.

"Оттуда, согласно документу, госпитализировали около 50 человек. Примерно в пяти случаях местом обращения указаны разные РУВД Минска", – подчеркнуло издание.

Большой наплыв обращений к медикам зафиксирован 14-го и 15 августа после того, как из ЦИП на Окрестина стали отпускать задержанных. Из документа, который оказался в распоряжении журналистов, следует, что за два дня в 6-ю городскую больницу Минска обратилось около 60 человек.

"У одного из обратившихся за помощью медики зафиксировали скальпированную рану правого бедра, ссадину и ушиб мягких тканей полового члена, множественные ссадины нижних конечностей и паховых областей. У одного из пациентов под вопросом стоит "повреждение слизистой оболочки прямой кишки". У 29 человек был обнаружен в крови этанол. Еще у 31 человека врачи скорой помощи или больницы отметили признаки алкогольного опьянения", – пишет TUT.BY.

В списке пострадавших журналисты нашли одного сотрудника милиции, у него был вывих кисти.

TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.