ГОРДОН
 
 
МИР

Белорусские СМИ узнали, с какими травмами поступали в больницы участники мирных протестов

В распоряжении портала TUT.BY оказался документ, в котором указаны данные более 1100 человек, обратившихся за помощью к медикам с 9-го по 23 августа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Белорусские журналисты получили информацию о характере травм, полученных участниками августовских акций протеста во время митингов на улицах, в отделениях больниц и Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Об этом сообщил портал TUT.BY 11 сентября.

В документе, который передали журналистам, указаны данные более 1100 человек, которые обращались за медицинской помощью, а также описание полученных ими травм. В ночь на 10 августа, в первый день протестов, в Минске пострадало не менее 100 человек.

"Вот так звучат диагнозы некоторых пострадавших: огнестрельное проникающее ранение живота, эвентрация тонкого кишечника, открытая травма грудной клетки, травматический шок, минно-взрывная травма бедра, черепно-мозговые травмы средней степени тяжести, ушибы мягких тканей головы, оскольчатое ранение шеи, правого предплечья, проникающее оскольчатое ранение передней поверхности шеи, химический ожог конъюнктивы роговицы обоих глаз, множественные огнестрельные раны туловища, правой нижней конечности, рваная рана обеих стоп, рана лица", – отмечает портал.

У трех человек был зафиксирован перелом основания или свода черепа.

По информации TUT.BY, у пострадавших, местом обращения которых указан 1-й переулок Окрестина, 36, где находится Центр изоляции правонарушителей, с 10-го по 15 августа зафиксированы множественные ушибы мягких тканей, грудной клетки, гематомы бедер и ягодичной области, ушибленные раны теменно-височной области, реже – переломы ребер, рук и пальцев, закрытая черепно-мозговая травма.

"Оттуда, согласно документу, госпитализировали около 50 человек. Примерно в пяти случаях местом обращения указаны разные РУВД Минска", – подчеркнуло издание.

Большой наплыв обращений к медикам зафиксирован 14-го и 15 августа после того, как из ЦИП на Окрестина стали отпускать задержанных. Из документа, который оказался в распоряжении журналистов, следует, что за два дня в 6-ю городскую больницу Минска обратилось около 60 человек.

"У одного из обратившихся за помощью медики зафиксировали скальпированную рану правого бедра, ссадину и ушиб мягких тканей полового члена, множественные ссадины нижних конечностей и паховых областей. У одного из пациентов под вопросом стоит "повреждение слизистой оболочки прямой кишки". У 29 человек был обнаружен в крови этанол. Еще у 31 человека врачи скорой помощи или больницы отметили признаки алкогольного опьянения", – пишет TUT.BY.

В списке пострадавших журналисты нашли одного сотрудника милиции, у него был вывих кисти.

TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, Минск, медики, пострадавшие, травмы, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
Камалия заразилась коронавирусом
Камалия заразилась коронавирусом
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
"Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
Чача и ча-ча-ча. Булитко и Библив сняли юмористический ролик
Чача и ча-ча-ча. Булитко и Библив сняли юмористический ролик
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS