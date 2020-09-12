Евродепутат предложил ввести санкции против российских пропагандистов, поддерживающих Лукашенко

Депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский заявил, что в санкционный список в связи с событиями в Беларуси необходимо включить пропагандистов с российскими паспортами, которые решили поддержать режим действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Европейский союз должен рассмотреть возможность введения санкций против пропагандистов, которые поддерживают режим президента Беларуси Александра Лукашенко и настроены враждебно по отношению к белорусскому народу. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский, сообщает "Укринформ".

"Заявления [президента РФ Владимира] Путина и его информационных структур довольно понятны: он принял решение поддержать Лукашенко. В этих условиях мы должны применить давление. Наша позиция была очень доходчивой относительно действий Кремля в случае с [оппозиционером Алексеем] Навальным. Вероятно, настало время быть столь же понятными относительно позиции Москвы по Беларуси", – сказал он.

Европарламентарий предложил включить в санкционный список "пропагандистов с российскими паспортами", которые поддерживают Лукашенко и настроены агрессивно по отношению к белорусскому народу.

"Это будет мощным сигналом. Мы еще должны выяснить, возможно ли это с правовой точки зрения, но это могло бы стать мощным посланием, что мы видим, кто является реальными врагами и оппонентами демократической оппозиции и демократического движения в Беларуси", – подчеркнул Лагодинский.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.