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В Беларуси открыли уголовное производство против оппозиционера Кравцова

Исполнительного секретаря координационного совета оппозиции Беларуси Ивана Кравцова подозревают в хищениях, сообщили в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля.

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Кравцов 8 сентября был выдворен из Беларуси
Кравцов 8 сентября был выдворен из Беларуси
Фото: EPA

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси открыл уголовное дело в отношении исполнительного секретаря координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Об этом 11 сентября сообщил СТВ старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько.

"В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", – заявил Дунько.

По его словам, с участием Кравцова были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств.

По данным ведомства, хищения якобы были совершены в то время, когда Кравцов был одним из руководителей ООО "Архитектурное бюро 35" и параллельно заместителем директора ОАО "Минский часовой завод".

"В мае и июне 2015 года организовали перечисление в адрес архитектурного бюро денежных средства в сумме 60 тыс. руб. (более 22 тыс. грн) за предпроектные работы, которые на самом деле не оказывались", – говорится в сообщении.

Инспектор отметил, что знакомые и работники, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, получали доход, после чего его снимали и отдавали Кравцову.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

8 сентября в погранслужбе Беларуси рассказали, что Родненков, Кравцов, а также Мария Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. 

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Родненков и Кравцов сейчас находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала.  Колесникову, по словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу". Оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке насильно вывезти ее из Беларуси.

Лукашенко утверждал, что Колесникова "действительно хотела убежать" в Украину, потому что у нее там якобы есть сестра. По его словам, Беларусь просит Украину выдать Родненкова и Кравцова. В МВД Украины подчеркнули, что оппозиционеров выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию.

Теги: МВД, Беларусь, Госпогранслужба, акции протеста, протесты в Беларуси, Иван Кравцов
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