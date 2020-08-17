"Девушкам – 60 рублей, мальчикам – по 30". Глава МВД Беларуси рассказал о платах протестующим из-за рубежа

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев считает, что ядро протестующих финансируется из-за рубежа. Девушек и молодых людей используют по принципу кубинского проекта "белые женщины" и управляют их подсознанием, заявил Караев.

Участникам акций протеста в городах Беларуси платят из-за рубежа, заявил 16 августа журналистам министр внутренних дел страны Юрий Караев, передает TUT.BY.

Министр сказал, что девушкам платят по 60 рублей (более 660 гривен), а молодым людям – по 30 рублей (333 гривны).

"Из-за кордона руководит всем [акциями протеста] и вкачивает по 60 рублей в эти белые цепочки? Почитайте, как на Кубе этот проект "белые женщины" финансировался, и посмотрите, как четко он исполняется здесь. Используют очень мирных девчонок, которые действительно этого не хотят. Эти девушки, которым платят по 60 рублей, уже не пускают в свои ряды других. Видимо, не хотят делиться ресурсами. Подлецы это все делают", – рассказал Караев.

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Караев сказал, что участников акций используют втемную и управляют их сознанием и подсознанием.

Министр назвал "провокацией" призывы к забастовкам на предприятиях. Он обратил внимание, что когда рабочие не выполняют свои обязанности, предприятие не выпускает продукцию и теряет контракты.

"И они уже никогда не вернутся к продажам. За что им будут платить деньги? За то, что произвели, или за то, что реализовали? Исчезнет это все", – подчеркнул он.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

16 августа в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. На нем выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране. Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих "сторонников" на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. Люди требовали отставки президента Александра Лукашенко, повторных президентских выборов, освобождения политзаключенных и задержанных участников протестов, компенсации пострадавшим от действий силовиков и прекращения насилия. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек. К вечеру они начали расходиться.