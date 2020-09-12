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Оппозиция в Беларуси и школы в Украине. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В эфире телеканала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online вышла программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее участники обсудили ситуацию с задержанием белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, а также школьное образование в Украине в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Гостями ток-шоу были первый президент Украины Леонид Кравчук, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев, основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, члены координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Леонид Кравчук, Дмитрий Гордон, Украина, Беларусь, Давид Сакварелидзе, школы, Максим Степанов, Сергей Горбачев, Свобода слова Савика Шустера, протесты в Беларуси, Антон Родненков, Иван Кравцов
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