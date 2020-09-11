Оппозиция в Беларуси и школы в Украине. 11 сентября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы журналиста Савика Шустера, которая начнется сегодня в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят ситуацию с оппозицией в Беларуси и со школьным образованием в Украине в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станут события вокруг Беларуси и школьное образование в Украине. Об этом говорится на странице "Шустер online" в Facebook.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

В ходе ток-шоу намерены обсудить, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с оппозиционеркой Марией Колесниковой после ее последнего выступления, состоявшегося в эфире программы Шустера 4 сентября; почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства; что будут изучать школьники, когда украинская система образования перейдет в онлайн.

Гости студии:

первый президент Украины Леонид Кравчук;

министр здравоохранения Украины Максим Степанов;

образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев;

основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон;

бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе;

члены координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов;

сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич;

народный депутат Украины от "Слуги народа" Юрий Аристов;

соучредитель общественных организаций "Родительский контроль" и "Смарт образование" Иванна Коберник;

соучредитель общественной организации "Родители SOS" Елена Бондаренко;

народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина;

мэр Тернополя Сергей Надал;

директор общеобразовательной школы №28 Тернополя Андрей Газилишин;

заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" по пятницам.