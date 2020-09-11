Оппозиция в Беларуси и школы в Украине. 11 сентября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станут события вокруг Беларуси и школьное образование в Украине. Об этом говорится на странице "Шустер online" в Facebook.
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
В ходе ток-шоу намерены обсудить, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с оппозиционеркой Марией Колесниковой после ее последнего выступления, состоявшегося в эфире программы Шустера 4 сентября; почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства; что будут изучать школьники, когда украинская система образования перейдет в онлайн.
Гости студии:
- первый президент Украины Леонид Кравчук;
- министр здравоохранения Украины Максим Степанов;
- образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев;
- основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон;
- бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе;
- члены координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов;
- сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич;
- народный депутат Украины от "Слуги народа" Юрий Аристов;
- соучредитель общественных организаций "Родительский контроль" и "Смарт образование" Иванна Коберник;
- соучредитель общественной организации "Родители SOS" Елена Бондаренко;
- народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина;
- мэр Тернополя Сергей Надал;
- директор общеобразовательной школы №28 Тернополя Андрей Газилишин;
- заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" по пятницам.