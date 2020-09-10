Белорусские пограничники осмотрели автомобиль украинского посла

Возвращение в Беларусь украинского посла Игоря Кизима началось с провокации: в белорусском пункте пропуска "Новая Гута" пограничники осмотрели его автомобиль.

7 сентября посол Украины вернулся в Беларусь, но отношения между странами по-прежнему находятся "на паузе" Фото: radiosvoboda.org

7 сентября автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима в нарушение норм международного права о дипломатических сношениях осмотрели белорусские пограничники, когда он возвращался в эту страну. Об этом он рассказал в интервью TUT.BY.

По словам дипломата, его въезд в Беларусь был "не очень дружественным" и начался с провокации: осмотра его личного автомобиля.

"Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двухсторонних отношений", – рассказал он.

При осмотре автомобиля руководитель белорусского пограничного пункта "Новая Гута", где произошел инцидент, не дал никаких объяснений. Кизим выразил мнение, что он был проинструктирован так сделать.

"Очевидно, что посольством была направлена соответствующая нота в МИД Беларуси", – уточнил дипломат.

17 августа впервые в истории украинско-белорусских отношений Министерство иностранных дел Украины вызвало своего посла для консультаций в Киев. Это произошло после передачи Минском задержанных боевиков частной военной компании Вагнера в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что принято решение поставить на паузу официальные контакты с Беларусью, пока они "не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины".

7 сентября Кизим вернулся в Минск, хотя официальные контакты между Украиной и Беларусью по-прежнему находятся на паузе.