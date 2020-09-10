"Подтверждение справедливости границ". Посол РФ в Минске подарил Лукашенко карту территории Беларуси в составе Российской империи

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко факсимильное издание карт Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи XIX века.

10 сентября в Минске посол России Дмитрий Мезенцев подарил действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко книгу с топографическими картами части белорусской территории, которая находилась в XIX веке в составе Российской империи. Об этом проинформировал сайт президента.

Подарок Мезенцева был приурочен ко дню рождения Лукашенко, который был 30 августа.

На картах факсимильного издания 1866 года изображены Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская губернии Российской империи. Сейчас это одноименные области Белоруси.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", – прокомментировал свой подарок российский посол.

Территории нынешней Беларуси стали частью Российской империи в результате последних двух разделений Речи Посполитой во второй половине XVIII века. Отдельной республикой в составе СССР Беларусь стала в 1919 году.

Последние 20 лет Россия и Беларусь ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

1 сентября 2020 года, когда в Беларуси начались протесты, Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

3 сентября после встречи с Лукашенко премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о прогрессе в создании Союзного государства РФ и Беларуси. Лукашенко анонсировал свой визит в РФ, чтобы "расставить точки над і".