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Смешко заявил, что нужно менять законодательство о деятельности разведки

Для эффективного контроля за деятельностью разведывательных служб в Украине необходим специальный комитет в Верховной Раде, чтобы его члены имели доступ к государственной тайне, заявил бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко.

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Смешко призвал не политизировать деятельность спецслужб
Смешко призвал не политизировать деятельность спецслужб
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вечером 4 сентября на телеканале "Украина" заявил, что необходимо изменить законодательство, регулирующее деятельность украинских разведывательных служб.

"Нужно, чтобы был специальный комитет в парламенте, чтобы все его члены имели доступ к государственной тайне. Чтобы они не позволяли себе в эфире никакие обсуждения или в руках бумажки перебирать", – сказал Смешко.

По его словам, для реформирования законодательства можно взять за основу американские законы о деятельности спецслужб.

"Возьмите акт про национальную безопасность от 1947 года с дополнениями. Там расписан, какой контроль над разведками, процедуры Сената и представителей. Есть акт 1978 года о защите источников информации", – пояснил он.

Смешко в 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Минобороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия "Сила и честь" участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть 5-процентный проходной барьер).

Теги: СБУ, Игорь Смешко, реформы, разведка, законодательство, спецслужбы, Свобода слова Савика Шустера
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