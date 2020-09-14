Лукашенко: Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить военные учения

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину "на годы вперед" спланировать военные учения двух стран.

Лукашенко (слева) – Путину: По обороне мы всегда придерживались с вами как люди военные одной тактики Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время рабочего визита Лукашенко в Россию обсудили военное сотрудничество двух стран. Об этом сообщило информационное агенство "БЕЛТА" 14 сентября.

"По обороне мы всегда придерживались с вами как люди военные одной тактики. Я, может быть, грубо сказал недавно российским журналистам: собачиться мы можем по любым вопросам, спорить и так далее, но оборона и безопасность у нас никогда не вызывали никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения", – сказал Лукашенко.

Он выразил надежду, что Путин даст команду министру обороны России, чтобы он со своим белорусским коллегой спланировали военные учения "на годы вперед".

"Будем их конкретизировать. И малые, и большие учения мы должны проводить вместе", – сказал Лукашенко.

14 сентября стало известно, что белорусские военнослужащие примут участие в российских военных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут 21–26 сентября.

Военные учения "Кавказ" проводятся на территории Южного военного округа, маневры уже проходили дважды – в 2012-м и 2016 годах. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию "Красная звезда", что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году.