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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина планирует провести военные учения одновременно с российскими "Кавказ-2020"

В сентябре Россия планирует провести военные учения "Кавказ-2020" на территории Южного военного округа, они должны стать самым масштабным мероприятием боевой учебы войск в РФ в текущем году. Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что одновременно с российскими на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020".

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Таран заявил, что украинские военные учения станут ассиметричным ответом на российские
Таран заявил, что украинские военные учения станут ассиметричным ответом на российские
Фото: mil.gov.ua

Украина планирует провести стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020" в сентябре – одновременно с учениями "Кавказ-2020, которые анонсировала Россия. Об этом 17 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр обороны Андрей Таран, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"С учетом накопления [российских] войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2020" руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется на то же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020". В рамках этих учений мы планируем проверить возможность Генерального штаба в новой J-структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО", – сказал Таран.

Он сообщил, что во время учений также хотят проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.

"В рамках этих стратегических командно-штабных учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов... с самолетами Военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и военными частями Сухопутных войск, а также другими военными формированиями на наших полигонах, которые расположены на юге Украины", – проинформировал министр. 

Ожидается, что в этих учениях примут участие представители стран – членов НАТО, сообщил он. 

"Этот ассиметричный ответ, по нашей оценке, во-первых, покажет готовность ВСУ к оказанию достойного отпора любым попыткам со стороны РФ обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия. Хотя, повторюсь, мы не отмечаем в настоящее время реальной подготовки вооруженных сил РФ к вооруженному наступлению в период проведения учений "Кавказ-2020", – сказал Таран. 

Военные учения "Кавказ" проводятся на территории Южного военного округа, маневры уже проходили дважды – в 2012-м и в 2016 году, напомнила Lenta.ru. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Известно, что "Кавказ-2020" состоятся в сентябре, но точную дату их проведения министерство обороны РФ пока не объявляло. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию "Красная звезда", что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году. 

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что украинская сторона не зафиксировала создание российскими оккупантами ударных группировок в аннексированном Крыму, но на всякий случай готовится "к адекватному реагированию".

Теги: Крым, НАТО, война, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, военные учения, ВСУ, война в Украине, Кавказ-2020
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