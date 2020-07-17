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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина не видит подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Херсонской области – Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что украинская сторона не зафиксировала создание российскими оккупантами ударных группировок в аннексированном Крыму, но на всякий случай готовится "к адекватному реагированию".

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Таран заявил, что Вооруженные силы Украины "осуществляют определенные меры" для ответа на случай атаки РФ
Таран заявил, что Вооруженные силы Украины "осуществляют определенные меры" для ответа на случай атаки РФ
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Украинская сторона не зафиксировала подготовки к активным боевым действиям российских оккупантов на крымском направлении. Об этом 17 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр обороны Андрей Таран, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Он отметил, что в последнее время в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном наступлении России на юг Украины. 

"В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи админграницы Херсонской области с временно оккупированной территорией АР Крым не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок", – сказал министр. 

Вместе с тем, учитывая непредсказуемость действий российского руководства  политического и военного, – Вооруженные силы Украины "осуществляют определенные меры" для ответа на случай атаки РФ, отметил Таран.

Он заявил, что речь идет, в частности, о совершенствовании инженерных заграждений и системы видеонаблюдения, усилении ведения разведки, ротации войск, уточнении задач, которые ставят военнослужащим, а также налаживании более тесного взаимодействия с Национальной гвардией, полицией, СБУ и Госпогранслужбой. 

Министр заверил, что военнослужащие, которые выполняют задачи в составе операции Объединенных сил и вдоль админграницы с Крымом, "готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале июля 2020 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора. 

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

Теги: Россия, Крым, Министерство обороны Украины, аннексия, Андрей Таранов
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