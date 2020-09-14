Белорусские военнослужащие примут участие в военных учениях РФ недалеко от границ Украины

К участию в военных учениях "Кавказ-2020" от вооруженных сил Беларуси будет привлечена батальонная тактическая группа механизированной бригады, сообщает пресс-служба минобороны Беларуси.

Белорусские военнослужащие примут участие в российских военных учениях "Кавказ-2020". Об этом сообщает пресс-служба минобороны Беларуси.

К участию в учениях, которые пройдут 21–26 сентября на полигонах в РФ, от вооруженных сил Беларуси будет привлечена батальонная тактическая группа механизированной бригады.

Всего в учениях планируется задействовать до 12 900 военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

В ходе учений, которые пройдут в два этапа, предусмотрена отработка развертывания и ведения территориальной обороны.

"На первом этапе органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной по учению условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран – участниц учения в интересах отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий. На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе проведения совместных боевых действий", – уточнили в белорусском ведомстве.

Военные учения "Кавказ" проводятся на территории Южного военного округа, маневры уже проходили дважды – в 2012-м и 2016 годах. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию "Красная звезда", что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году.