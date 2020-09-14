Белорусские военнослужащие примут участие в военных учениях РФ недалеко от границ Украины

Белорусские военнослужащие примут участие в российских военных учениях "Кавказ-2020". Об этом сообщает пресс-служба минобороны Беларуси.
К участию в учениях, которые пройдут 21–26 сентября на полигонах в РФ, от вооруженных сил Беларуси будет привлечена батальонная тактическая группа механизированной бригады.
Всего в учениях планируется задействовать до 12 900 военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.
В ходе учений, которые пройдут в два этапа, предусмотрена отработка развертывания и ведения территориальной обороны.
"На первом этапе органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной по учению условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран – участниц учения в интересах отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий. На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе проведения совместных боевых действий", – уточнили в белорусском ведомстве.
Военные учения "Кавказ" проводятся на территории Южного военного округа, маневры уже проходили дважды – в 2012-м и 2016 годах. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию "Красная звезда", что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году.
Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что во время проведения учений "Кавказ-2020" Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что украинская сторона не зафиксировала создание российскими оккупантами ударных группировок в аннексированном Крыму, но на всякий случай готовится "к адекватному реагированию".
По словам Тарана, Украина планирует провести стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020" одновременно с учениями "Кавказ-2020".