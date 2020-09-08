Российские окуппанты провели учения в Крыму – учились уничтожать воздушные цели

В аннексированном Крыму прошли учения российских военных: боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", дислоцированные в Крыму, отрабатывали мероприятия по отражению атаки условного противника с воздуха.

Российские военные в аннексированном Крыму учились отражать атаки условного противника с воздуха Фото: structure.mil.ru

7 сентября российские оккупационные войска отработали в Крыму алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.

По сообщению пресс-службы министерства, личный состав зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" во время учений выполнил обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет, а расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки условного противника.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.