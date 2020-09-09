В Одесской области стартовали украинско-румынские военные учения Riverine 2020

Украинские и румынские военные во время совместных учений Riverine 2020, стартовавших 8 сентября в Измаиле Одесской области, отработают задачи по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай и по отражению воздушного нападения противника в специфических условиях речной навигации.

Все тактические элементы на совместных учениях ВМС Украины и Румынии Riverine 2020 в Одесской области будут отработаны по стандартам НАТО Фото: armyinform.com.ua

8 сентября в Измаиле Одесской области стартовали совместные учения Военно-морских сил (ВМС) Украины и ВМС Румынии Riverine 2020, которые проводятся третий год подряд. Об этом сообщает "АрмияInform".

Кроме корабельно-катерных групп, от украинских и румынских ВМС к отработке совместных мероприятий привлекли подразделения морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

Цель учений – максимально эффективно натренировать и подготовить многонациональные корабельно-катерные тактические группы к проведению операции по безопасности на реке Дунай. Все тактические элементы будут отрабатываться по стандартам НАТО.

Особая задача учений нынешнего года – отработка задач по боевому тралению отдельных участков акватории Дуная и учения по противовоздушной обороне по отражению воздушного нападения противника в специфических условиях речной навигации. Эти учебно-боевые мероприятия проведут впервые.

Необходимость в отработке траления возникла из-за того, что в последние годы из-за активных наводнений на различных участках Дуная выявляли взрывоопасные предметы времен Первой и Второй мировых войн.

Кроме того, украинские и румынские военные моряки вместе с пограничниками выполнят элементы тактического маневрирования, отработают меры по охране и обороне мест стоянки, будут интенсивно тренироваться в организации связи и взаимодействия с самолетами и вертолетами морской авиации ВМС Украины, проведут поисково-спасательную операцию по спасению личного состава и окажут помощь аварийному надводному объекту, терпящему условное бедствие.

Когда закончатся учения, АрміяInform не сообщила. В минувшем году они проходили в течение пяти дней.