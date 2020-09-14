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"Россияне, вашими налогами будут оплачены наши побои". Тихановская прокомментировала российский кредит в $1,5 млрд

Кредит, обещанный президентом России Владимиром Путиным, будет возвращать нынешний белорусский президент Александр Лукашенко, а не народ Беларуси. Об этом заявила Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победителем августовских выборов главы государства.

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Тихановская считает, что российский кредит не предотвратит "победу народа"
Тихановская считает, что российский кредит не предотвратит "победу народа"
Фото: ЕРА

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская критически отозвалась о предоставлении ее стране российского кредита в $1,5 млрд. Ее слова приводит Telegram-канал "Пул первой".

"Надеюсь, что [президент России Владимир] Путин понимает, что именно [президент Беларуси Александр] Лукашенко, а не наш народ должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий – это обращение к гражданам России: "Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы", – заявила Тихановская.

По ее мнению, российские деньги могут продлить "агонию" Лукашенко, но "победу народа" не смогут предотвратить.

На переговорах Путина и Лукашенко в Сочи 14 сентября достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе тех, кто первым поздравил Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

Накануне встречи в Сочи Тихановская выразила сожаление в связи с тем, что Путин ведет "диалог с узурпатором".

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, кредиты, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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