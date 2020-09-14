"В этот сложный момент". Путин пообещал Беларуси кредит в $1,5 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает Беларусь как своего ближайшего союзника. Министры финансов Беларуси и России ведут переговоры о предоставлении кредита.

Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд, такое заявление сделал 14 сентября президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи. Видео встречи транслировал "RT на русском" в YouTube.

По словам Путина, министры финансов двух стран ведут переговоры о предоставлении кредита.

"Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства", – сказал Путин.

Он отметил, что Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику.

"Только один из проектов – атомная электростанция – $10 млрд. В целом свыше 50% внешнеторгового оборота Беларуси приходится именно на РФ. У нас очень устойчивая и глубокая кооперация по целом ряду направлений", – подчеркнул президент России.

Российский капитал является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Беларуси. По данным российского Центробанка, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, общий объем накопленных инвестиций к началу 2020 года составил $4,26 млрд, сообщил РБК.

14 сентября Лукашенко находится с рабочим визитом в России, это его первый зарубежный визит после начала антиправительственных протестов.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала августа 2020 года Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.