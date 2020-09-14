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Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Путиным

Встреча лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится в Сочи.

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С начала августа 2020 года Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз
С начала августа 2020 года Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз
Фото: EPA

14 сентября белорусский президент Александр Лукашенко отправился в Россию, это его первый зарубежный визит после начала антиправительственных протестов. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

По данным главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала августа 2020 года Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го15-го16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Сочи, протесты в Беларуси
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