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"Голословные, ни на чем не основанные обвинения". Путин ответил Макрону на обвинения в отравлении Навального

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил главе российского государства Владимиру Путину отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок". В ответ Путин потребовал передачи России биоматериалов, взятых у Навального, а также налаживания совместной работы европейских специалистов с российскими врачами.

Путин обсудил с Макроном отравление Навального
Путин обсудил с Макроном отравление Навального
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном отверг обвинения в возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня Макрон сказал Путину о проведении французскими экспертами собственного исследования отравления Навального. Он подтвердил, что оппозиционер был отравлен именно таким ядом и потребовал прояснить обстоятельства покушения и привлечь виновных к ответственности.

"Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте. Акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача немецкими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Алексея Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами", – говорится в сообщении.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению НавальногоОднако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.

14 сентября факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также исследования лабораторий Франции и Швеции.

Теги: Владимир Путин, оппозиция, Алексей Навальный, отравление, Эммануэль Макрон, Новичок, отравление Навального
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