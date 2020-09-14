"Голословные, ни на чем не основанные обвинения". Путин ответил Макрону на обвинения в отравлении Навального

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил главе российского государства Владимиру Путину отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок". В ответ Путин потребовал передачи России биоматериалов, взятых у Навального, а также налаживания совместной работы европейских специалистов с российскими врачами.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном отверг обвинения в возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня Макрон сказал Путину о проведении французскими экспертами собственного исследования отравления Навального. Он подтвердил, что оппозиционер был отравлен именно таким ядом и потребовал прояснить обстоятельства покушения и привлечь виновных к ответственности.

"Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте. Акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача немецкими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Алексея Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами", – говорится в сообщении.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.