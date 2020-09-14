Макрон сообщил Путину об отравлении Навального "Новичком"

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о проведении французскими экспертами собственного исследования отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил отравление российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком". Об этом сообщило агентство Reuters 14 сентября со ссылкой на заявление Макрона.

Макрон выразил "глубокую обеспокоенность преступным деянием" против Навального, потребовал прояснить обстоятельства покушения и привлечь виновных к ответственности.

Лидер Франции рассказал о проведении Францией собственного исследования. По его словам, эксперты пришли к выводу, что Навального отравили нервным агентом из семейства "Новичок".

"Новая газета" писала, что Макрон лично сообщил Путину по телефону о подтверждении отравления Навального "Новичком" французскими экспертами.

Макрон подчеркнул, что использование "Новичка" нарушает Конвенцию по запрещению химического оружия.

Президент Франции выразил полную солидарность с Германией по поводу шагов в будущем в связи с отравлением российского политика, сообщила газета.

Факт отравления российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также исследования лабораторий Франции и Швеции.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.