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Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный отравлен ядом из группы "Новичок" – правительство Германии

Уже три европейские лаборатории независимо друг от друга выяснили, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального было вызвано нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

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Навальный находится в берлинской клинике "Шарите"
Навальный находится в берлинской клинике "Шарите"
Фото: ЕРА

Факт отравления российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции. Об этом сегодня заявило правительство Германии.

Там напомнили, что такие выводы были сделаны специальной токсикологической лабораторией Бундесвера.

"Федеральное правительство также обратилось к другим европейским партнерам Франции и Швеции с просьбой о проведении независимого обзора немецких доказательств на основе обновленных образцов, взятых у Навального. Результаты этого обзора, проведенного специальными лабораториями во Франции и Швеции, теперь доступны и подтверждают доказательства из Германии", – говорится в заявлении.

В правительстве ФРГ подчеркнули, что собственное расследование проводит и Орзанизация по запрещению химического оружия.

"Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами в отношении дальнейших шагов", – говорится в документе.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению НавальногоОднако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.

Теги: Россия, Германия, Франция, оппозиция, Алексей Навальный, Швеция, отравление, расследование, Новичок, отравление Навального
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