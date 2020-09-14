Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный отравлен ядом из группы "Новичок" – правительство Германии

Уже три европейские лаборатории независимо друг от друга выяснили, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального было вызвано нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Факт отравления российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции. Об этом сегодня заявило правительство Германии.

Там напомнили, что такие выводы были сделаны специальной токсикологической лабораторией Бундесвера.

"Федеральное правительство также обратилось к другим европейским партнерам Франции и Швеции с просьбой о проведении независимого обзора немецких доказательств на основе обновленных образцов, взятых у Навального. Результаты этого обзора, проведенного специальными лабораториями во Франции и Швеции, теперь доступны и подтверждают доказательства из Германии", – говорится в заявлении.

В правительстве ФРГ подчеркнули, что собственное расследование проводит и Орзанизация по запрещению химического оружия.

"Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами в отношении дальнейших шагов", – говорится в документе.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.