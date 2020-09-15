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ЕС не считает Лукашенко законным президентом Беларуси – Боррель

Выборы президента Беларуси, на которых, согласно официальным результатам, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, были сфальсифицированы, подчеркнул верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

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Боррель: Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси
Боррель: Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси
Фото: ЕРА

Европейский союз не считает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси. Об этом верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил во время заседания Европарламента, которое транслировалось  в YouTube.

"Для нас ситуация ясна: мы считаем, что выборы, которые прошли 9 августа, были сфальсифицированы. [...] Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси", – сказал он. 

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Боррель от имени Евросоюза 11 августа декларировал, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Европарламент, фальсификации, Европейский союз, голосование, Жозеп Боррель, акции протеста, протесты в Беларуси
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