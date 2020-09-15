ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Верховная Рада официально осудила действия белорусских властей

Украинские парламентарии присоединились к оценкам Европейского союза о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддержали введение санкций против ответственных за фальсификацию результатов выборов и применение насилия против протестующих.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские нардепы отметили, что Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела
Украинские нардепы отметили, что Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела
Фото: Александр Сенько / Facebook

Верховная Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За постановление №3053а "О заявлении украинского парламента о ситуации в Беларуси" проголосовало 228 народных депутатов.

"Мы присоединяемся к оценкам Европейского союза о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций против ответственных за фальсификацию результатов выборов и применение насилия против протестующих", – говорится в документе.

Авторы заявления напомнили, что выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, и украинский парламент считает, что они не были свободными и честными и прошли в условиях полного отсутствия соревнования между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Украинский парламент осудил применение правоохранительными органами Беларуси чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим.

"Верховная Рада требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальная власть Беларуси не допустит дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследований как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти", – говорится в заявлении.

При этом украинские нардепы отметили, что Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. 

"Призываем белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов", – говорится в заявлении.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Верховная Рада, Беларусь, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты
41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты
"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье
"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье
  Jerry Heil презентовала клип о девушке-шопоголике, мечтающей о карьере курьера. Видео
  Jerry Heil презентовала клип о девушке-шопоголике, мечтающей о карьере курьера. Видео
Виторган показал, ради чего надо жить и работать. Фото. Видео
Виторган показал, ради чего надо жить и работать. Фото. Видео
  Участник шоу "Танцы со звездами" Мельник публично ответил Кухар на критику в свой адрес
  Участник шоу "Танцы со звездами" Мельник публично ответил Кухар на критику в свой адрес
"Увлиувт на улице Пикадилли". Monatik записал дуэт с Вайкуле
"Увлиувт на улице Пикадилли". Monatik записал дуэт с Вайкуле
Лишившаяся зубов дочь Успенской показала свои селфи-фото
Лишившаяся зубов дочь Успенской показала свои селфи-фото
Участница шоу "Танцы со звездами" Петрожицкая вылечилась от COVID-19
Участница шоу "Танцы со звездами" Петрожицкая вылечилась от COVID-19
  "Бомба-ракета". Бабкин показал бэкстейдж съемок клипа в Харькове и области. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин показал бэкстейдж съемок клипа в Харькове и области. Видео
Жена Болдуина показала новорожденного сына и процесс грудного вскармливания
Жена Болдуина показала новорожденного сына и процесс грудного вскармливания
Дикусар прокомментировал выступление своей партнерши Каминской на шоу "Танцы со звездами"
Дикусар прокомментировал выступление своей партнерши Каминской на шоу "Танцы со звездами"
Архивные снимки и лаконичные пожелания. Как королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием
Архивные снимки и лаконичные пожелания. Как королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием
  "Иван и Данило". Вышел клип "Аквариума" с элементами анимации. Видео
  "Иван и Данило". Вышел клип "Аквариума" с элементами анимации. Видео
Pink рассказала, что спасло ее брак с мотогонщиком Хартом
Pink рассказала, что спасло ее брак с мотогонщиком Хартом
"Человек в этот момент перестает жить!". Лазарев рассказал об обидах
"Человек в этот момент перестает жить!". Лазарев рассказал об обидах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS