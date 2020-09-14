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Песков: Лукашенко – легитимный президент Беларуси и визави Путина

Россия считает президента Беларуси Александра Лукашенко легитимным главой государства, об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Песков: Что касается людей, которые не согласны с результатами выборов: всех мы их ценим и любим
Песков: Что касается людей, которые не согласны с результатами выборов: всех мы их ценим и любим
Фото: EPA

Россия признает итоги выборов в Беларуси и считает президента страны Александра Лукашенко легитимным главой государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам встречи Лукашенко и Путина в Сочи, сообщила "Медуза".

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента Путина в межгосударственных отношениях. Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов: все они являются гражданами братской Беларуси, всех мы их ценим и любим", – сказал спикер Кремля.

По его словам, Россия хочет, чтобы все, что происходит в Беларуси, "происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом поле".

По информации "Медузы", встреча Путина и Лукашенко длилась более четырех часов.

14 сентября Лукашенко находился с рабочим визитом в России, это его первая зарубежная поездка после начала антиправительственных протестов.

В ходе встречи Путин заявил, что "в этот сложный момент" Россия выделит Беларуси кредит в $1,5 млрд.

Лукашенко и Путин обсудили акции протеста в Беларуси. Президент Беларуси сказал, что с улыбкой смотрит на марши женщин, которые выходят на улицы Минска, и что "красные линии никто не нарушал".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала августа 2020 года Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го15-го16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Кремль, Дмитрий Песков, протесты в Беларуси
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