Белорусы за время протестов вывели из банков $1 млрд

Клиенты белорусских банков сняли со счетов и депозитов $624,3 млн, следует из данных Национального банка Беларуси.
На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%. За прошлый месяц объем валютных депозитов населения в системе дошел до уровня мая 2013 года.
Жители Беларуси в августе забрали $624 млн с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей – с переводных депозитов.
В июле отток с депозитов в валюте составил $55,3 млн, с переводных депозитов – 5,5 млн белорусских рублей.
Общий отток с вкладов до востребования, срочных депозитов и валютных депозитов в долларах превысил $1 млрд.
До президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов президент страны Александр Лукашенко говорил о негативном влиянии пандемии коронавируса на экономику Беларуси.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
13 сентября в Беларуси силовики задержали 774 участника протестных акций. В СИЗО отправили 544 протестующих.