Белорусы за время протестов вывели из банков $1 млрд

Жители Беларуси на фоне протестов выводят деньги из банков. За август объем валютных депозитов населения дошел до уровня мая 2013 года.

Клиенты белорусских банков сняли со счетов и депозитов $624,3 млн, следует из данных Национального банка Беларуси.

На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%. За прошлый месяц объем валютных депозитов населения в системе дошел до уровня мая 2013 года.

Жители Беларуси в августе забрали $624 млн с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей – с переводных депозитов.

В июле отток с депозитов в валюте составил $55,3 млн, с переводных депозитов – 5,5 млн белорусских рублей.

Общий отток с вкладов до востребования, срочных депозитов и валютных депозитов в долларах превысил $1 млрд.

До президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов президент страны Александр Лукашенко говорил о негативном влиянии пандемии коронавируса на экономику Беларуси.