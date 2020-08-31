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Госдолг Беларуси вырос на 18,6% – минфин страны

Внешний госдолг Беларуси составил $17,8 млрд, он увеличился с начала 2020 года на $600 млн. Об этом сообщило министертсво финансов страны.

Беларусь погасила внешнего госдолга за январь-июль на сумму $1 млрд 49,3 млн
Беларусь погасила внешнего госдолга за январь-июль на сумму $1 млрд 49,3 млн
Фото: pixabay.com

Государственный долг Беларуси с начала года увеличилася на 8,3 млрд. рублей (на 18,6 %), достигнув к 1 августа 53,1 млрд рублей. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Внешний госдолг Беларуси составил $17,8 млрд, он увеличился с начала 2020 года на $600 млн. В январе-июле привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную  $1 млрд 840 млн, отмечено в сообщении минстерства.

Беларусь погасила внешнего госдолга за январь-июль на сумму $1 млрд 49,3 млн, сказано в релизе.

"Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа составил 9,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%", – сообщили в минфине.

Страна за указанный период разместила внутренни валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $210 млн и 200 млн. рублей.

"Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $360,4 млн и 161,2 млн рублей", – подчеркнули в ведомстве.

Теги: Беларусь, экономика, государственный долг, финансы
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