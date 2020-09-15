Интервью Бацман с Кохом. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с бывшим вице-премьером РФ Альфредом Кохом выйдет сегодня в 20.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с бывшим вице-премьером РФ Альфредом Кохом. Об этом журналистка сообщила изданию "ГОРДОН".

Интервью записали 14 сентября по Skype. Трансляция начнется в 20.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Кох говорил о встрече президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, о белорусской оппозиции и ее перспективах, о санкциях и их влиянии на РФ, об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и его возвращении в политику, о протестах в Хабаровске и о российском телевидении.

"Как долго продержится Лукашенко? Все может случиться так, что буквально завтра он перестанет быть президентом, а может еще 50 лет просидеть. Все вошло в такую стадию противостояния, когда какая-то мелочь может все решить. Когда 150 тысяч людей подходит к цепочке силовиков, состоящей пускай даже из 2–3–5 тысяч человек, очевидно, что стоит этой толпе чуть качнуться, пойти вперед – и она сметет. Да, будут жертвы, будет кровь на улицах. Но эти силовики выглядят крайне неубедительно... Еще пару-тройку недель назад мы не могли себе представить, что белорусский протест продлится так долго. Мы говорили, что он пойдет на спад, что пассионарности у народа не хватит. Нет, он нарастает... Мне кажется, что делать какие-то прогнозы сейчас – дело неблагодарное. Единственное, что могу сказать точно, – у белорусской оппозиции сейчас хороший шанс добиться успеха", – сказал Кох.

Кох родился в 1961 году в городе Зыряновске (сейчас – Алтай, Казахстан). Окончил Ленинградский финансово-экономический институт (сейчас – Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "экономическая кибернетика". Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Методы комплексной оценки территориальных условий размещения промышленных объектов".

В 1993 году Кох был назначен заместителем председателя Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, а с 1996-го по 1997 год возглавлял его. Политик был сторонником масштабной приватизации госимущества.

С марта по август 1997 года занимал должность заместителя председателя российского правительства, с 2000-го по 2001 год был генеральным директором холдинга "Газпром-Медиа".

Выпустил несколько книг.

С 2015 года живет в Германии. Женат. Дочь Коха – Ольга Кох – комик, живет в Великобритании.