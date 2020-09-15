Песков заявил, что РФ не выдвигала политических условий Беларуси для выдачи кредита

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, при выдаче кредита Беларуси оговаривались только коммерческие условия.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не выдвигала властям Беларуси никаких политических условий для предоставления им кредита в $1,5 млрд, сообщает "Интерфакс".

При этом Песков отметил, что, как и у любого другого кредита, при выдаче займа Беларуси оговаривались коммерческие условия.

По словам спикера Кремля, "ни о каких иных условиях речи идти не может".

14 сентября на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе тех, кто первым поздравил Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

Накануне встречи в Сочи Тихановская выразила сожаление в связи с тем, что Путин ведет "диалог с узурпатором".