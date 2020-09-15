Боррель осудил "попытку убийства" Навального

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что уже есть неоспоримые доказательства использования в случае с российским оппозиционером Алексеем Навальным нейротоксина из группы ядов "Новичок". Он подчеркнул, что теперь отравление оппозиционера можно называть попыткой убийства.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сегодня на пленарной сессии Европарламента заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального шокировало всех в Европейском союзе. Об этом сообщает "Немецкая волна".

"Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны использовать: "попытка убийства", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что теперь есть неоспоримые доказательства того, что в случае с Навальным был задействован нейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году.

Боррель осудил применение химического оружия и призвал российские власти сотрудничать в расследовании отравления Навального, в том числе в рамках ОЗХО.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним, среди прочего, относится и боевое отравляющее вещество "Новичок").

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.

14 сентября факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также исследования лабораторий Франции и Швеции.

В тот же день пресс-служба "Шарите" сообщила, что Навальный чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.