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Немецкие власти обсуждают санкции против РФ из-за отравления Навального – СМИ

В Берлине рассчитывают, что антироссийские санкции, которые Германия введет в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, поддержат и другие члены Евросоюза. Об этом сообщает издание The New York Times.

Навальный полностью пришел в себя
Навальный полностью пришел в себя
Фото: ЕРА

Немецкие чиновники рассматривают введение санкций против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, включая запрет на въезд и блокировку активов физических лиц. Об этом 14 сентября написало издание The New York Times со ссылкой на источник в службе безопасности.

Официальный Берлин рассчитывает, что санкции поддержат и другие члены Евросоюза.

Собеседник издания отметил, что России нужно дать понять, что ее действия вышли за рамки дозволенного, однако ситуация не должна привести к затягиванию переговоров по войне в Украине, Ливии или Сирии, где Россия является основным игроком.

Источник The New York Times сказал, что Россия заслуживает санкций из-за отравления Навального, однако это не приведет к "совершенно новой политике" в отношении РФ.

"Суровая реальность такова: нам нужна Россия в Украине, в Ливии, Сирии. Мы же не хотим, чтобы все рухнуло", – подчеркнул он.

На окончательное решение о санкциях может повлиять выздоровление оппозиционера, которому врачи прогнозируют полное восстановление, добавил собеседник издания.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним, среди прочего, относится и боевое отравляющее вещество "Новичок").

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.

14 сентября факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также исследования лабораторий Франции и Швеции.

В тот же день пресс-служба "Шарите" сообщила, что Навальный чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги.

Теги: Россия, Германия, оппозиция, Алексей Навальный, отравление, Евросоюз, отравление Навального
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