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Омским врачам приказ отпустить Навального в Германию поступил из Кремля – СМИ

Указание отпустить российского оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию омские врачи получили непосредственно из Кремля. В администрации президента России это опровергают, сообщает Reuters.

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Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске
Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске
Фото: EPA

Руководство больницы скорой медицинской помощи №1 Омска приняло решение отпустить российского оппозиционера Алексея Навального на лечение в немецкую клинику после звонка из Кремля. Об этом 14 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в омской больнице.

По информации источника, как только поступил такой звонок "без объяснения причин", началась работа над тем, чтобы Навального вывезти в Германию. По словам источника, омские врачи "вздохнули с облегчением".

Агентство сообщило, что спикер президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он заявил, что Кремль не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах РФ.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению НавальногоОднако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.

14 сентября факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также исследования лабораторий Франции и Швеции.

14 сентября пресс-служба "Шарите" сообщила, что Навальный чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги.

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Берлин, Кремль, Дмитрий Песков, Шарите, отравление Навального
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