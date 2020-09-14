Омским врачам приказ отпустить Навального в Германию поступил из Кремля – СМИ

Указание отпустить российского оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию омские врачи получили непосредственно из Кремля. В администрации президента России это опровергают, сообщает Reuters.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске Фото: EPA

Руководство больницы скорой медицинской помощи №1 Омска приняло решение отпустить российского оппозиционера Алексея Навального на лечение в немецкую клинику после звонка из Кремля. Об этом 14 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в омской больнице.

По информации источника, как только поступил такой звонок "без объяснения причин", началась работа над тем, чтобы Навального вывезти в Германию. По словам источника, омские врачи "вздохнули с облегчением".

Агентство сообщило, что спикер президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он заявил, что Кремль не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах РФ.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.