Омские врачи скрыли отравление Навального – Reuters

При госпитализации российского оппозиционного политика Алексея Навального врачи сразу исключили диабетическую кому и инсульт. Уровень сахара в крови Навального был в норме, пишет Reuters.

Уровень сахара в крови Навального был в норме Фото: Алексей Навальный / Facebook

Версия омских врачей о нарушении обмена веществ и повышенном уровне сахара у российского оппозиционера Алексея Навального была ложной. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пять медицинских источников, знакомых с ситуацией.

К моменту госпитализации Навального фельдшеры исключили диабетическую кому и инсульт. Кроме того, уровень сахара в крови оппозиционера был в пределах нормы – 3–5 ммоль на литр. Также у Навального не наблюдалось проблем с углеводным обменом.

Источники агентства сообщают, что Навальному ввели атропин, так как клиническая картина соответствовала отравлению.

Reuters отмечает, что свидетельства источников противоречат диагнозу, озвученному представителями Омской больницы скорой медицинской помощи №1. В частности, главный токсиколог больницы Александр Сабаев утверждает, что бригада "скорой" обнаружила у Навального повышение уровня сахара в крови до 13 ммоль на литр, а кома была вызвана нарушением обмена веществ. Также Сабаев заявил, что Навальному не вводили атропин до госпитализации.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним, среди прочего, относится и боевое отравляющее вещество "Новичок").

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.

14 сентября факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также исследования лабораторий Франции и Швеции.

14 сентября пресс-служба "Шарите" сообщила, что Навальный чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги.