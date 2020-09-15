Жертвы "Новичка", полония и других ядов. Самые громкие отравления за время президентства Путина

Впервые о существовании полония-210 и "Новичка" широкая аудитория узнала после отравления в Великобритании бывшего российского спецслужбиста Александра Литвиненко в 2006 году и экс-разведчика Сергея Скрипаля в 2018-м Фото: ЕРА

Юрий ЩЕКОЧИХИН (1950–2003), журналист "Новой газеты", депутат от фракции "Яблоко"

Юрий Щекочихин ушел из жизни в 53 года. Вещество, которым его отравили, до сих пор не определено. Фото: Ольга Швейцер / yabloko.ru

3 июля 2003 года после скоротечной тяжелой болезни скончался журналист-расследователь, заместитель главного редактора российской оппозиционной "Новой газеты", депутат Госдумы от партии "Яблоко", заместитель председателя комитета по безопасности Госдумы РФ, эксперт ООН по организованной преступности Юрий Щекочихин. Ему было 53 года.

"Это была страшная смерть. За две недели человек, которому было-то 50 с небольшим, превратился в глубокого старика (эффект моментального старения – медики потом объяснят). По очереди отказывали все внутренние органы, клоками сходила кожа, выпадали волосы, все тело горело, как обожженное, и было невозможно дышать, потому что казалось – в легкие и носоглотку поступал плавленый металл. Врачи в коридорах шептались про отравление. Но вслух об этом не сказал никто", – вспоминает коллега и друг умершего в своей статье в "Новой газете" Сергей Соколов.

Несмотря на то, что официальной причиной смерти значится "синдром Лайелла" (редкая аллергическая реакция, по данным специалистов, встречается один случай на миллион), коллеги Щекочихина убеждены: его отравили. Причем, по словам друзей, клиническая картина болезни совпала с отравленным позже полонием-210 бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко.

Мотивов для отравления Щекочихина было достаточно: журналист стал известен благодаря серии резонансных расследований о коррупции в спецслужбах, о незаконной торговле оружием, о наркотиках и контрабанде и о ворах в законе. Кроме того, он активно занимался обменом пленных и заложников Второй чеченской войны.

Уголовное дело по факту смерти Щекочихина возбудили лишь пять лет спустя, но закрыли "за отсутствием события преступления". На похоронах к телу близко никого не подпускали, родным медицинские документы не выдали якобы из-за "врачебной тайны". Медицинская карта была "потеряна" московской прокуратурой на этапе доследственной проверки.

Анна ПОЛИТКОВСКАЯ (1958–2006), обозреватель "Новой газеты", правозащитница

Через два года после отравления Анну Политковскую застрелили в лифте собственного дома. Фото: Blaues Sofa / flickr.com

2 сентября 2004 года обозреватель "Новой газеты", правозащитница и активный критик Кремля Анна Политковская вылетела из Москвы в Ростов-на-Дону, откуда планировала направиться в Беслан, где террористы захватили школу и взяли в заложники свыше 1100 человек (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы). Она надеялась выступить посредником в переговорах.

На борту самолета Политковская попросила у стюардессы влажную салфетку и чай, после потеряла сознание. В тяжелом состоянии ее госпитализировали сначала в Ростов-на-Дону, после – в Москву. Диагноз ­– "отравление неизвестными токсинами". У журналистки были серьезно поражены почки, печень и эндокринная система. По словам главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, "первые анализы Политковской, взятые еще в аэропорту, неожиданно пропали. Они были по какому-то странному приказу почему-то уничтожены".

"Доверия к российским медучреждениям у нас не было, поэтому ее лечили в американском медцентре. Там она постепенно начала приходить в себя. Врачи выяснили, что в организме Политковской оказался неизвестный токсин, который подорвал ей здоровье и отравлял ей жизнь вплоть до момента убийства", – рассказал Муратов информационному агентству Znak.

Через два года после отравления, 7 октября 2006 года, журналистку застрелили в лифте собственного дома. В убийстве Политковской признали виновными пятерых человек. Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению организатора и исполнителя убийства. Еще трое причастных к организации преступления получили 12, 14 и 20 лет тюрьмы.

Роман ЦЕПОВ (1962–2004), российский предприниматель и телепродюсер, в прошлом – сотрудник МВД и частный охранник

Романа Цепова похоронили на Серафимовском кладбище рядом с могилой родителей Путина. Фото: 24smi.org

24 сентября 2004 года при странных обстоятельствах скончался 42-летний Роман Цепов – бывший охранник мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, генеральный директор охранного предприятия "Балтик-эскорт".

По данным "Новой газеты", охранное предприятие Цепова оказывало услуги не только чиновникам, включая будущего президента РФ Владимира Путина, но и криминальным авторитетам. В конце 1990-х – начале 2000-х, после прихода к власти Путина, Цепов стал одной из самых влиятельных фигур в Санкт-Петербурге. Журналисты называли его "серым кардиналом" и "охранным олигархом".

Почти за две недели до смерти, 11 сентября, Цепов почувствовал резкое недомогание. "Симптоматика болезни: синдром постоянной усталости, отказ внутренних органов, поражение спинного мозга – и стремительная смерть. Официальная версия – гибель от естественных причин", – говорится в статье "Новой газеты".

"Симптомы напоминали сильное пищевое отравление, – писала в сентябре 2004-го газета "Известия". – Цепова поместили в закрытую частную клинику, но ее врачи не смогли установить диагноз, больному становилось все хуже. Через 10 дней в тяжелом состоянии он был переведен в Центр передовых медицинских технологий – знаменитую "Свердловку". Но и там медики оказались бессильны. Больного должны были отправить на обследование и лечение в Германию, однако через два дня после поступления в "Свердловку" у Цепова наступил кризис, и 24 сентября в 10.30 утра он скончался".

Со ссылкой на свои источники газета сообщала, что Цепов скончался из-за поражения спинного мозга, сопровождавшегося симптомами ярко выраженной лучевой болезни, причиной резкого ухудшения здоровья называли отравление большой дозой лекарственного препарата, применяемого при заболевании лейкемией. При этом, говорится в статье, Цепов подобное лекарство не принимал, поскольку не болел онкологией.

Петербургская пресса отмечала сходство симптомов болезни Цепова и бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, сбежавшего в Великобританию и отравленного там радиоактивным полонием-210.

Цепова похоронили на Серафимовском кладбище рядом с могилой родителей Путина.

Александр ЛИТВИНЕНКО (1962–2006), бывший сотрудник ФСБ РФ, сбежавший в Великобританию

Александр Литвиненко умер 23 ноября 2006 года. Последние три недели жизни он провел в больнице Университетского колледжа Лондона, где врачи пытались определить вещество, которым отравили пациента. То, что этим веществом был полоний-210, стало известно за три часа до смерти экс-сотрудника ФСБ. Вскрытие показало, что у Литвиненко был множественный отказ внутренних органов, вызванный острой формой лучевой болезни. Фото: Wikipedia, EPA

23 ноября 2006 года, спустя три недели после отравления, в лондонской больнице скончался бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко. В его организме было обнаружено радиоактивное вещество полоний-210. Причем вещество было обнаружено буквально за несколько часов до смерти Литвиненко.

"Полоний был нужен потому, что выявить его в организме человека практически невозможно, если заранее не знать, что искать. Убийцы знали, что ни у полиции, ни у патологоанатомов, ни у спецслужб нет оборудования, чтобы обнаружить это радиоактивное вещество. В основном все привыкли работать с гамма-излучением, но у полония альфа-излучение, которое не фиксирует счетчик Гейгера. Для того, чтобы заметить полоний, нужно специальное оборудование, которое имеется только в специализированных атомных лабораториях", – рассказал в интервью "ГОРДОН" друг Литвиненко и один из свидетелей по делу об отравлении, советский диссидент и ученый Александр Гольдфарб.

Он также подчеркнул, что полоний-210 был выявлен в организме буквально за три часа до его смерти. "Идея проверить пациента на альфа-излучение пришла в голову одному британскому профессору. Саша скончался, так и не узнав, чем именно его отравили", – отметил Гольдфарб.

Расследование и суд по делу об отравлении Литвиненко длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей.

21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, вероятно, было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнителями убийства признали россиян – бывшего сотрудника Главного управления охраны РФ, а ныне депутата от ЛДПР Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.

Эмилиан ГЕБРЕВ, болгарский бизнесмен

В организме Эмилиана Гебрева обнаружили следы нервно-паралитических веществ, относящихся к группе "Новичок". Скриншот: Radio Slobodna Evropa / YouTube

28 апреля 2015 года болгарский бизнесмен, специализирующийся на торговле оружием, Эмилиан Гебрев почувствовал себя плохо во время официального приема, через несколько минут он потерял сознание. Предпринимателя тут же госпитализировали.

Приблизительно в то же время схожие симптомы – зуд в глазах – почувствовал и его сын Христо, находившийся в другой части города, а также директор компании Гебрева. Всех троих объединяло одно – утром они были в своем офисе, расположенном в одном из отелей Софии.

Лаборатория Хельсинкского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла обнаружить в организме Гебревых следы нервно-паралитических веществ, относящихся к группе "Новичок". Четыре года спустя, в 2019 году, следствие идентифицировало на записях видеокамер, установленных на парковке отеля, офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя Сергей Федотов). Это был тот самый Сергеев, который прибыл в Британию вместе с "Бошировым" и "Петровым" в день отравления Скрипалей. Как удалось выяснить The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, Сергеев был не единственным исполнителем – всего в операции, судя по всему, принимало участие не менее семи сотрудников ГРУ.

Гебрев, переживший после произошедшего кому, связал отравление со своим бизнесом по экспорту оружия. В начале сентября 2020-го The Insider писал, что образцы анализов бизнесмена исчезли из финской лаборатории VERIFIN. Она обязана была хранить образцы, но не смогла ни вернуть их, ни объяснить, куда они исчезли. Расследование в Болгарии пришлось приостановить.

Владимир КАРА-МУРЗА – младший, российский оппозиционер и журналист, глава Фонда Бориса Немцова за свободу

Владимир Кара-Мурза (в центре): " Отравление было явно непростым, использовалось какое-то сложное вещество. Доступ к подобного рода веществам, как правило, имеют либо спецорганы, либо выходцы из этих спецорганов ". Фото: Vladimir Kara-Murza / Facebook

Владимир Кара-Мурза – младший был отравлен дважды – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз "токсическое действие неуточненного вещества". Первое отравление произошло спустя три месяца после убийства ближайшего соратника и друга Кара-Мурзы – младшего, крестного его дочери, видного российского политического деятеля Бориса Немцова. Оба активно продвигали в США "акт Магнитского" – закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, и больно ударивший по путинской чиновничьей "элите".

Кара-Мурзу госпитализировали с симптомами пищевого отравления. В следующие 72 часа пациент впал в кому, один за другим стали отказывать основные органы – легкие, сердце, почки, печень, кишечник. Он неделю провел в коме, затем полгода проходил курс восстановления в США. Ему буквально пришлось заново учиться ходить.

Спустя почти год после отравления в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" Кара-Мурза говорил, что не считает произошедшее попыткой запугивания, а наоборот: именно покушением на убийство, причем санкционированное высшим руководством России. "Отравление было явно непростым, использовалось какое-то сложное вещество. Доступ к подобного рода веществам, как правило, имеют либо спецорганы, либо выходцы из этих спецорганов", – подчеркивал оппозиционер.

Меньше чем через два года после первого отравления Кара-Мурзу вновь госпитализировали со схожими симптомами. Ему стало плохо за несколько часов до рейса в США. После госпитализации Кара-Мурза был введен в медикаментозную кому, после вновь прошел восстановительный курс за границей и остался с семьей в США. После второго отравления образцы для анализов Кара-Мурзы были переданы в ФБР США. По словам адвоката оппозиционера Вадима Прохорова, представители ФБР связались с Кара-Мурзой и сообщили, что "нашли что-то интересное".

"И тут поездка в США начальника службы внешней разведки Сергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова, (прежнего) начальника Главного управления Генштаба ВС России Игоря Коробова. Это был январь-февраль 2018 года. И после визита этой троицы Володе сказали в ФБР: извините, мы ошиблись, ничего вам сказать не можем", ­– рассказывает Прохоров "Русской службе ВВС".

Оппозиционер обратился к американским сенаторам и конгрессменам, а также подал в суд на ФБР с требованием рассекретить результаты собственных анализов. Суд обязал ФБР до середины октября 2020 года предоставить Кара-Мурзе данные о результатах анализов. Сам оппозиционер такое поведение американских спецслужб связывает со скрытыми договоренностями между спецслужбами США и России.

Экс-сотрудник Главного разведывательного управления РФ Сергей СКРИПАЛЬ и его дочь Юлия

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: Rex / Shutterstock

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления бывший сотрудник Главного разведуправления РФ 66-летний полковник Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Они несколько недель провели в коме, но потом вышли из критического состояния и пошли на поправку. Спустя несколько месяцев они выписались из больницы. По последней информации Скрипали переехали в Новую Зеландию под другими именами и фамилией.

Скрипаль в 2006 году был осужден в России за работу на британскую разведку, а в 2010 году его помиловали и выслали в Великобританию в рамках обмена шпионами.

Именно в случае со Скрипалями впервые на весь мир прозвучало название отравляющего вещества. По данным британского следствия, во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Судя по всему, это вещество было нанесено на ручку входной двери дома, в котором жили отец и дочь Скрипаль. Официальное следствие считает, что "с большой долей вероятности" к произошедшему причастна Москва. Москва все обвинения отрицает.

30 июня 2018 года в Великобритании со схожими сисмптомами госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Изначально подозревали, что пара отравилась наркотиками, но дополнительная экспертиза выявила следы "Новичка" в организме пострадавших. 8 июля Стерджесс умерла в больнице. Выживший Роули сообщил следователям, что, когда нашел в парке флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья. Судя по всему, флакон из-под "Новичка" был выброшен отравителями Скрипалей.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами ГРУ. Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, сказали в телеинтервью, что действительно были в Солсбери, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и работе в ГРУ они отрицали.

Расследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – врач из ГРУ Александр Мишкин. В октябре 2018 года СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля причастен еще один человек – офицер российской разведки Сергей Федотов, который мог курировать операцию.

Петр ВЕРЗИЛОВ, российский художник-акционист и медиаменеджер, издатель интернет-ресурса "Медиазона", участник арт-группы "Война" и панк-группы Pussy Riot

Бывшая жена Петра Верзилова (в центре) Надежда Толоконникова (справа) вспоминала: "Петя в берлинской клинике "Шарите" после отравления учится заново есть и смотрит на меня, но не узнает. Я с ним провела неделю в клинике, но он, хотя и был формально в сознании, совершенно этого не помнит. А еще он не верил, что он в больнице, а не в тюрьме, и пытался сбежать". Фото: Nadya Tolokonnikova / Facebook

11 сентября 2018 года в тяжелом состоянии в одну из московских клиник был доставлен Петр Верзилов. За несколько часов до этого он был в Бассманном районном суде.

"Примерно через три часа после выхода из здания суда я стал чувствовать, что теряю координацию, что у меня падает зрение, что я не могу идти, разные части тела не слушаются меня. Когда я вернулся домой и лег на кровать, меня начало очень сильно лихорадить, поднялась температура и я потерял сознание как раз к приезду врачей скорой помощи", – вспоминал Верзилов в интервью "Русской службе ВВС".

Московские врачи утверждали, что состояние Верзилова связано с психотропными препаратами, которые он принимал. Но родные и близкие акциониста категорически опровергали это и заявляли об отравлении. Бывшая супруга Верзилова, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова добилась для него спецрейса в Берлин, средства предоставил благотворитель, пожелавший остаться неизвестным.

В Берлине в клинике "Шерите" медики предположили, что причиной резкого ухудшения состояния здоровья стало вещество, влияющее на нервную систему. 18 сентября 2018 года врачи заявили, что, скорее всего, Верзилов был отравлен веществом того же класса, что и скополамин (вещество, которое используется в качестве успокоительного средства для подготовки к наркозу). По словам лечащих врачей, точное определение отравляющего вещества было затруднено поздним поступлением пациента в немецкую клинику.

Верзилов настаивал, что к отравлению могут быть причастны российские спецслужбы. По его словам, это была месть либо за его акцию в 2018-м в финале чемпионата мира по футболу в московских "Лужниках" (Верзилов и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме полицейских, матч был остановлен, на стадионе в это время присутствовали президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон), либо за расследование убийства в Центральноафриканской Республике российской съемочной группы в лице военного журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко (они собирались снимать фильм о деятельности в ЦАР "Группы Вагнера" и были расстреляны).

Алексей НАВАЛЬНЫЙ, российский оппозиционер и политик, глава Фонда борьбы с коррупцией

7 сентября, спустя 18 дней после отравления, врачи сообщили о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители. Фото: Алексей Навальный / Facebook

Утром 20 августа 2020 года на борту авиарейса Томск – Москва внезапно стало плохо Алексею Навальному, который возвращался в российскую столицу после поездки по Сибири. Самолет экстренно сел в Омске, где уже потерявшего сознание оппозиционера госпитализировали в токсикореанимацию местной больницы скорой помощи. Там впавшего в кому Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом политика в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. В команде оппозиционера настаивали, что это отравление, причем токсичное вещество могло быть подмешано в чай, который политик выпил непосредственно перед вылетом в аэропорту.

Российские медики двое суток не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку. Утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". Спустя два дня немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные, по словам немецких специалистов, указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В МИД РФ сказали, что заявления Германии не подкреплены фактами, а в Генпрокуратуре РФ сообщили, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела. Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители. 10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального. 11 сентября глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Навального отравили более мощным веществом группы "Новичок", чем те, которые использовались ранее.

Российский ученый, один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов предполагает, что против Навального могли применить "Новичок" под кодовым названием А-261 – это твердое вещество, возможно, в виде порошка. По словам Мирзаянова, достаточно нескольких миллиграммов, чтобы убить им человека.