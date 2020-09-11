Глава разведки Германии подтвердил отравление Навального более мощной версией "Новичка"

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили более мощным веществом группы "Новичок", чем те, которые использовались ранее, пишет немецкая газета Spiegel 11 сентября со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Бруно Каля.
По информации Каля, яд (которым был отравлен Навальный) был еще сильнее, чем предыдущие (версии боевого яда "Новичок"). Каль сделал такое заявление на прошлой неделе на секретном совещании.
Spiegel также отметила, что представители Организации по запрещению химического оружия на прошлых выходных посетили клинику "Шарите" в Берлине и получили образцы крови и мочи Навального для проведения дальнейшего расследования.
Правительству Германии важен состав вещества, которым отравили Навального, пишет газета. Чем сложнее, новее и реже химический состав яда, тем больше вероятность того, что его могли получить только представители государственного аппарата России.
Об отравлении Навального новым типом "Новичка" сообщала ранее газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.
Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.
Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.
Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.
10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.
Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.