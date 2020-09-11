Глава разведки Германии подтвердил отравление Навального более мощной версией "Новичка"

Глава разведывательной службы Германии Бруно Каль считает, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом, который был сильнее предыдущих версий "Новичка".

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили более мощным веществом группы "Новичок", чем те, которые использовались ранее, пишет немецкая газета Spiegel 11 сентября со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Бруно Каля.

По информации Каля, яд (которым был отравлен Навальный) был еще сильнее, чем предыдущие (версии боевого яда "Новичок"). Каль сделал такое заявление на прошлой неделе на секретном совещании.

Spiegel также отметила, что представители Организации по запрещению химического оружия на прошлых выходных посетили клинику "Шарите" в Берлине и получили образцы крови и мочи Навального для проведения дальнейшего расследования.

Правительству Германии важен состав вещества, которым отравили Навального, пишет газета. Чем сложнее, новее и реже химический состав яда, тем больше вероятность того, что его могли получить только представители государственного аппарата России.

Об отравлении Навального новым типом "Новичка" сообщала ранее газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.