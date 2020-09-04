Отравление Гебрева. Образцы анализов бизнесмена пропали из лаборатории

Болгарские власти были вынуждены приостановить расследование отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева, потому что финская лаборатория Verifin не смогла вернуть ему по требованию образцы анализов, взятых сразу после отравления. Об этом говорится в материале The Insider и Bellingcat.

Болгарский бизнесмен Эмелиан Гебрев, который в 2015 году был дважды отравлен нервно-паралитическим веществом, не смог получить результаты своих анализов из финской лаборатории Verifin, потому что они изчезли. Об этом идет речь в расследовании The Insider и Bellingcat.

В материале говорится, что болгарские власти и сам Гебрев 29 апреля 2020 года обратились к лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы определить, является ли яд, использовавшийся против Гебрева, "Новичком".

Лаборатория не смогла вернуть образцы бизнесмену, а также пояснить, куда они исчезли, при том, что они должны были храниться в Verifin пять лет.

В результате 25 августа, болгарские власти были вынуждены приостановить расследование отравления Гебрева, иначе положенные для следствия сроки бы вышли и дело просто пришлось бы закрыть.

Verifin – одна из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия на работу с биоматериалами. Туда были направлены образцы анализов Гебрева через два месяца после отравления. Лаборатории удалось определить, что он был отравлен фосфорорганическим веществом.

Болгарские правоохранители пришли к выводу, что на ручку двери автомобиля Гебрева 28 апреля 2015 года нанесли нервно-паралитический яд. Вечером того же дня во время делового ужина Гебрев потерял сознание, он был госпитализирован, вскоре впал в кому. В больницу также попали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании Emco. 28 мая была предпринята еще одна попытка отравления Гебрева. Все трое выжили.

По данным расследования группы Bellingcat, российского издания The Insider и немецкого Der Spiegel, к отравлению Гебрева причастны восемь офицеров Главного разведывательного управления минобороны России. Журналисты установили, что время попытки отравления Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев, известный как Сергей Федотов. Этот же человек мог участвовать в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

В январе 2020 года Болгария официально обвинила трех россиян в отравлении Гебрева и объявила их в международный розыск. Вначале болгарская сторона не назвала их имен, но позже уточнила, что речь идет о Федотове, а также о Георгии Горшкове и Сергее Павлове (по данным СМИ, их настоящие имена – Петр Борисов и Сергей Лютенко, предположительно, они тоже являются сотрудниками ГРУ).

По данным болгарской прокуратуры, Гебрева отравили при помощи "неопознанного фосфорорганического вещества". Финский институт по проверке Конвенции о химическом оружии, куда Гебрев отправил образцы для испытаний, пришел к выводу, что его пытались убить ядом, принадлежащем к группе нервно-паралитических агентов "Новичок" (этим веществом отравили Скрипалей).

Мотив отравления Гебрева до сих пор неизвестен, отмечает группа Bellingcat. Он утверждает, что не продавал оружие странам или группировкам, которых РФ считает противниками. Но во время российско-грузинской войны 2008 года компания бизнесмена экспортировала оружие в Грузию. Хотя, по словам Гебрева, это были небольшие партии – не более 10% от общего объема продаж болгарскими компаниями Грузии во время войны.