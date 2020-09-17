Поддержка Украины Евросоюзом и США будет зависеть от прозрачности отбора кандидатов на должность главы САП – посольства

США и Евросоюз приняли к сведению утверждение Верховной Радой состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, говорится в заявлении посольств.

Представительство ЕС и посольство США в Украине призвали комиссию по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре начать прозрачный процесс отбора.

"ЕС и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", – говорится в заявлении, которое синхронно опубликовали на страницах двух диппредставительств в Twitter.

взяли до відома рішення @verkhovna_rada про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка. — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 17, 2020

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

На заседании 3 сентября Верховная Рада Украины провалила голосование за проект постановления №3898 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Накануне голосования, по данным "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали проект постановления №3898. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры". Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценки предложенных в проекта постановления кандидатов, но напомнили о требовании закона относительно высокой репутации и опыта в сфере противодействия коррупции для членов конкурсной комиссии.

Кроме того, 3 сентября послы стран "Большой семерки" призывали Украину сохранять независимость антикоррупционных органов. Это является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС, и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений, говорится в заявлении.

В МВФ отмечали, что сотрудничество с Украиной зависит от поддержания независимости и целостности антикоррупционных органов страны.

17 сентября Рада приняла проект постановления №4104 об определении представителей парламента в состав комиссии. Этим постановлением утвердили четверых из семи кандидатов, которых Рада предлагала назначить проектом постановления №3898. Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявили о риске потери сотрудничества с МВФ и потере безвиза с ЕС.