Критика назначения членов комиссии по отбору главы САП принята к сведению – Офис президента

Комментируя назначение членов комиссии по отбору главы САП, в Офисе президента Украины подчеркнули, что независимость – это ключевая предпосылка эффективности антикоррупционной инфраструктуры.

Критика процесса назначения членов комиссии по отбору нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) принята к сведению. Об этом 17 сентября заявили в Офисе президента (ОП) Украины.

"Верховная Рада приняла постановление об определении своих представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. И сделала это вполне в пределах строгой процедуры и оживленной парламентской дискуссии. Офис президента Украины принял это решение к сведению, как принял к сведению и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента", – говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что "независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры Украины".

"Первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями. Но, как оказалось впоследствии, даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности. Поэтому призываем воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах", – заявили в Офисе президента.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

На заседании 3 сентября Верховная Рада Украины провалила голосование за проект постановления №3898 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Накануне голосования, по данным "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали проект постановления №3898. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры". Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценки предложенных в проекта постановления кандидатов, но напомнили о требовании закона относительно высокой репутации и опыта в сфере противодействия коррупции для членов конкурсной комиссии.

Кроме того, 3 сентября послы стран "Большой семерки" призывали Украину сохранять независимость антикоррупционных органов. Это является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС, и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений, говорится в заявлении.

В МВФ отмечали, что сотрудничество с Украиной зависит от поддержания независимости и целостности антикоррупционных органов страны.

17 сентября Рада приняла проект постановления №4104 об определении представителей парламента в состав комиссии. Этим постановлением утвердили четверых из семи кандидатов, которых Рада предлагала назначить проектом постановления №3898. Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявили о риске потери сотрудничества с Международным валютным фондом и потере безвиза с ЕС.